Теренската вакцинација продолжува и утре во 89 населени места. Вакцинацијата, како што соопшти попладнево Министерството за здравство, ќе се одвива во следниве населени места:
Делчево – Косевица, Костин Дол
Тетово – Доброште, Нераште
Гостивар – Добридол, Неготино, Топлице, Сенакосе,Горјане
Ресен – Грнчари, Подмочани
Штип – Горачино, Лесковица, Пиперово, Брест
Долнени – Бело поле, Новоселани, Заполжани, Вранче, Кутлешево, Средорек
Прилеп – Мариово
Св. Николе – Горобинци
Кратово – Карвак
Виница – Градец, Лески
Демир Хисар – Сладуево, Журче, Прибилци,Ново село
Валандово – Раброво, Калково
Берово – Будинарци
Струга – Франгово
Ростуше – Жировница
Дебар – Брештани (Горенци)
Струмица – Костурино
Неготино – Дуброво, Бистренци
Пробиштип – Злетово
Валандово – Раброво, Калково
Кочани – Чифлик
Кичево – Гарани, Стрелци
Кавадарци – Манастирец
Битола – Братиндол, Ротино, Цапари, Кажани, Доленци, Лера, Рамна, Српци
Охрид – Оздолени,Сошани, Арбиново, Лактиње
Македонски брод –Растеш, Заград, Битово, Рамне
Велес – Стари Град, Врановци, Извор
Крива Паланка – Герман, Пклиште
Куманово – Табановце, Четирце, Карабичане, Сопот, Сушево,Речица, Горно Коњаре, Долно Коњаре, Љубодраг, Ново Село, Умин Дол, Режановце, Слупчане, Оризаре,Липково,Лојане,
Штип – Горачино,Лесковица,Пиперово,Брест
Скопје – Љуботен, Љубанци
Од Министерството за здравство посочија дека секојдневно ќе информираат преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19.
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