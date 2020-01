Светската здравствена организација прогласи вонредна состојба на глобално ниво заради коронавирусот.

По трет пат оваа недела, Комисијата за итни случаи на Светската здравствена организација се состана вечерва, а по состанокот беше наведено дека тие не знаат каква штета може да предизвика коронавирусот 2019-nCoV, доколку се шири во земја со послаб здравствен систем и дека тие мораат да дејствуваат сега да им помогнеме на земјите да се подготват за оваа можност.

СЗО прогласи вонредна состојба на меѓународно ниво откако бројот на случаи на коронавирусна болест се зголеми за повеќе од десет пати за една недела.

“We don’t know what sort of damage this #2019nCoV virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system.

We must act now to help countries prepare for that possibility”-@DrTedros

