Теренската вакцинација за петок 30.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:
Тетово – Челопек, Блаце, Милетино, Новиот Челопек
Гостивар – Симница, Џеновица, Сушица
Струмица – Владевци
Кочани – Прибачево
Кичево – Вранештица, Староец
Македонски Брод – Крапа, Суводол
Велес – Чолошево, Дурутовец, Башино село
Скопје – Горњани, Глуво, Блаце
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