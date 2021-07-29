Теренската вакцинација за петок 30.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:

Тетово – Челопек, Блаце, Милетино, Новиот Челопек

Гостивар – Симница, Џеновица, Сушица

Струмица – Владевци

Кочани – Прибачево

Кичево – Вранештица, Староец

Македонски Брод – Крапа, Суводол

Велес – Чолошево, Дурутовец, Башино село

Скопје – Горњани, Глуво, Блаце

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