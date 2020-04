View this post on Instagram

APEL od nas fudbalerite na A REPREZENTACIJATA na(nasata sakana zemja) Iako sme daleku fizicki , nie sme so celo srce i dusa so nasiot narod. Denes doniravme odredena kolicina LZO za medicinskiot i pomosniot personal vo GOB 8 Septemvri i KIFB Skopje. Doniravme odredeni kolicini – maski KN95 – skafanderi – kapi – kaljaci – sredstva za dezinfekcija na race i povrsini -rakavici -gelovi -hiruski maski -zastitni viziri Vi blagodarime sto se grizite za nasite sogragjani, ne stedejki se sebe vo ovaa zednicka bitka. Voedno gi povikuvame site koi se vo sostojba da doniraat ,da go napravat toa ,sega koga e najpotrebno. Dlaboka pocit kon medicinsite timovi i celiot pomosen personal. (Se gledame na stadion)🇲🇰🇲🇰🙏🙏