Овој заклучок на експертите има две импликации и двете се позитивни. Тоа значи дека вирусот е стабилен во својот моментален облик и веројатно нема да стане поопасен како се шири. Второ, вакцината против вирусот веројатно ќе биде ефикасна на подолг временски период.

Таква вакцина би пружала повеќегодишна заштита, како онаа против мали сипаници, за разлика од вакцината против грип која штити една сезона.

Питер Тилејн, молекуларен генетичар од универзитетот Џон Хопкинс, за Washington Post рекол дека анализата на илјадници примероци на коронавирусот покажала само 4-10 генетски разлики меѓу соевите кои ги заразиле Американците и оние кои ги заразиле Кинезите на почетокот на годината.

Сите вируси мутираат со време. Како се размножуваат, се случуваат грешки во нивниот генетски код, а потоа се шират низ популацијата.

Here’s @firefoxx66‘s analysis of seasonal coronavirus OC43 where we see frequent mutations to spike protein. https://t.co/Vo8ZZVTxmE 11/12 pic.twitter.com/07RqZsWqU1

— Trevor Bedford (@trvrb) March 25, 2020