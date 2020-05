Група на научници ја истражува пештерата во југозападната кинеска провинција Јунан, за да пронајдат нови виpycи ни популацијата на лилјаци, особено оние од семејството kopoна и да се спречи нова голема пандемиja.

Питер Дажак, кој е ловец на виpycи уште од 10 години, вели дека до сега во повеќе од 20 држави се идентификувани околу 500 нови kopoна виpycи, на основа на 15.000 примероци од лилјаци, а дека примерокот земен уште во 2013 година од една пештера од Кина би можел да биде предок на Koвид-19.

Дажак, кој е претседател на “EkoHealth Aliance”, американската невладина организација специјализирана за откривање на нови виpycи и превенција на пандемиja, додава резултатите ќе ги предаде во отворената библиотека на сите познати виpycи кои ги напаѓаат животните, пренесува СиЕнЕн.

This bat hunter has spent ten years trying to prevent the next big pandemic by searching bat caves for new pathogens — more specifically, new coronaviruses. https://t.co/LQSE942wYI

— CNN (@CNN) April 27, 2020