Wings for Life World Run е глобална добротворна трка што се одржува еден ден секоја година од 2014 година. Десетици илјади луѓе учествуваат низ целиот свет во истиот момент. Оваа година и од Македонија поединци учествуваа во трката која има за цел да донира сретства за истражувања за изнаоѓање лек за повреда на ‘рбетниот мозок.

Не постои традиционална завршна линија. Наместо тоа, ве следи подвижна целна линија наречена Catcher Car! Може да се регистрирате за да трчате против вистински Catcher Car на предводник на водечка трка или против виртуелната апликација Catcher Car of the Wings for Life World Run.

Кога Кечер Кери ќе ве помине, вашата трка е завршена, а растојанието што го постигнавте се појавува на Глобалната листа на резултати. Сè што правите е за добра цел, бидејќи 100% од вашите влезници и донации одат директно за истражување кон лек за повреда на ‘рбетниот мозок.

