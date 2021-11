Најмногу починати од коронавирусот во Европската Унија има во Бугарија, која има едвај 30 отсто вакцинирано население, а најдобра е Ирска, која со 93 отсто до населението има само 15 смртни случаи на две недели на милион жители. Графиконот е доказ дека вакцинацијата делува, пишува Блиц.

Data shows us that the higher the vaccination rate, the lower the death rate. #COVID19 #VaccinesWork pic.twitter.com/mORrrQOPsj

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 23, 2021