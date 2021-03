Иако мислевме дека сè е кажано по интервјуто на Меган и Хари кај Опра Винфри, сега се појавија нови полемики.

Имено, во меѓувреме се појавија неемитувани делови од интервјуто, а голем број луѓе сега мислат дека биле намерно исфрлени за да ги претстават и Меган и Хари во „црно светло“.

На прашањето дали членовите на кралското семејство треба да бидат подготвени да ја изгубат приватноста, Меган одговорила:

Таа објасни дека ако споделите една фотографија од дете на социјалните мрежи, тоа не значи дека некој има право да го фотографира детето без дозвола.

Снимката од тој одговор е објавена на Твитер и собра над 40 000 лајкови.

ITV ја емитувал истата верзија на интервјуто како CBS, и бидејќи целото интервју траело повеќе од три часа, имало делови што требало да се исечат.

I’m very disappointed that ITV aired an edited version of the interview. This clip makes Meghan look normal, because she is! This is ridiculous. ITV aired an edit that wasn’t in Meghan and Harry’s favour. pic.twitter.com/J2kQk3l0YN

