Американскиот „свиркач“ Едвард Сноуден и неговата сопруга добија син, а веста ја споделија на социјалните мрежи.

Сноуден минатиот месец објави дека тој и сопругата ќе побараат руско државјанство. Тој има дозвола за постојан престој во Русија.

Сноуден (37) побегна од САД бидејќи како вработен во американската Национална безбедносна агенција (НСА) во 2013 година објави стого доверливи податоци за методите што ги применува американката разузнавачка служба, вклучително и незаконско прислушување на странски лидери.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG

— Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020