Спасувачките тимови продолжуваат со потрагата по преживеани во Турција и Сирија бидејќи бројот на загинати од разорните земјотреси надминува 11.000.

Многу потресни видеа кружат на социјалните мрежи, но една насмевка го воодушеви целиот свет.

Момче од Сирија, кое помина 30 часа под урнатините, ја воодушеви планетата со својата насмевка откако спасувачите го извлекоа.

Се очекува бројот на жртвите да се зголеми бидејќи спасувачките напори на мултинационалните спасувачки тимови се забрзуваат во услови на ледени и бурни временски услови.

Во Сирија, каде здравствениот систем и инфраструктурата беа уништени за време на 12 години војна, вестите за бројот на жртвите доаѓаат побавно.

Watch: A Syrian boy’s face lights up after being pulled from underneath the rubble of a collapsed building in #Syria‘s Armanaz.#earthquakehttps://t.co/Yv2HgWXqww pic.twitter.com/LFdEVxizQQ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 8, 2023