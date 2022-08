Oткако туристите кои летуваат во Египет летово забележаа ајкули сега тие се појавија и во Турција.Поточно во Мармарис каде претстојуваат и македонски туристи.

На видеото се гледа ајкулата како плива заедно со капачите додека во водата има и деца.

Погледнете

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens “by hitting its head with a floor mop”. pic.twitter.com/xlwRohbsD4

— EHA News (@eha_news) July 4, 2022