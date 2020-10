Поранешната наставничка Дилис Прајс од Кардиф, град во Велс, се плашела од височина кога во педесетите години за прв пат скокнала од авион. Сепак, после тоа скокнала повеќе од илјада пати ширум светот рушејќи го Гинисовиот рекорд

Со авантурите во воздух започнала на 54 годишна возраст и забележала 1 139 скокови на различни места. Таа не била обична спортистка, туку специјалист во слободен стил и акробатика во воздух.

Говорела дека „живи сме, се додека не умреме.

