Црна ролка и есенска елеганција одбра познатата македонска двојка – моделот Катарина Ивановска и кошаркарот Перо Антиќ.

Инаку тие ја посетија изложбата „Се што ни е заедничко“ која пред два дена беше отворена во Музеј на современата уметност, каде уметничкиот колектив „Рома Џем Сешн“ промовираа публикација „Морфирање на ромското етикетирање“, објавена од oncurating.org и имаа партиципативен перформанс „Detox Switzerland Detox Europe – Meditation on the History of the Roma in Switzerland“.

