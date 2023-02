Да се ​​прогласи место за најдобра гастрономска дестинација во светот не е лесна задача, особено што е многу тешко да се одредат критериумите.

Дали е тоа бројот на Мишелин ѕвезди, разновидноста на понуди по квадратен метар, богатството од регионални деликатеси или долгиот ред во кој ќе чекате оброк?

Па – може да биде се од тоа… или ништо од тоа.

Trip Advisor објави листа на најдобрите гастрономски дестинации во светот за оваа година како дел од серијата Travelers’ Choice: Best of the Best, во која носи бројни листи поврзани со патувањата врз основа на гласовите на своите корисници.

Дестинациите на оваа листа се рангирани врз основа на бројот на прегледи и оценки во последните дванаесет месеци.

Патниците избраа: најдобрата дестинација за храна во светот е – Рим.

Безвременскиот град ќе ги расипе и најпребирливите. Неговиот шарм, знаменитости и уметност најдобро може да го доживеете ако се држите до принципот на редослед на пешачење – нарачка на храна.

Без разлика дали тоа е само домашен сладолед или ручек со позлатен прибор за јадење, средство за плакнење уста или храна чии имиња не можете да се сетите.

Второто место според Изборот на патниците го зазеде Крит, а третото Ханој во Виетнам.

Меѓу првите десет се и два италијански града, Фиренца и Неапол, а – заедно со Виетнам – во првите десет, единствените дестинации надвор од Европа што ја добија оваа препорака од патниците се Јамајка и Њу Орлеанс.

Листата ТОП 10 локации со најдобра храна во светот изгледа вака:

Рим

Крит

Ханој

Фиренца

Париз

Барселона

Лисабон

Неапол

Њу Орлеанс

Јамајка

