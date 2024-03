Сите велат дека љубовницата на принцот Вилијам е виновна што британската принцеза Кејт ја нема во јавноста подолго време, а се шпекулира дека токму таа била мистериозната жена забележана во автомобил со престолонаследникот. Која е богатата маркиза Сара Роуз и дали му е љубовница на Вилијам? Таа живее во замок со 106 соби, предизвикува восхит со нејзниот стил, а се појави и на свадбата на принцот и принцезата, пишува „Индепендент“.

Гласината дека Роуз, маркизата од Чолмондели е причина што Кејт веќе неколку месеци не е во јавноста брзо се шири во Велика Британија. Дури, луѓето на социјалните мрежи тврдат дека има информации дека вчера таа била во автомобилот со Вилијам, а не принцезата Кејт. Не постојат докази за оваa шпекулација.

If this is how they launch Camilla 2.0 it really is going to break the internet… and maybe the monarchy pic.twitter.com/QP97P8dVnf

— Henry VIII (@SussexHenryVIII) March 11, 2024