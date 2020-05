Седумгодишно куче по име Xiao Bao, што значи „мало богатство“ на кинески, уште еднаш докажа дека кучето е навистина најдобриот пријател на човекот. Неговиот сопственик бил хоспитализиран во болницата во Вухан во февруари поради инфекција со коронавирус, а починал само пет дена подоцна.

Xiao Bao чекаше трпеливо во ходникот во болницата три месеци, надевајќи се дека сопственикот ќе се појави.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao’s owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

— Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020