На интернет мрежата се појавија многу видеа од луѓе кои стојат на автопат во Њу Џерси за да снимат летечки објект за кој се претпоставува дека е НЛО. Повеќето од нив се убедени дека тоа што го виделе е всушност летечка чинија .

Во живо се вклуичи и Маја, девојка од Македонија, според говорот најверојатно од Кавадарци. Во видеото се слуша како зборат на Македонски: „не е можно, дали ова се вонземјани, што се случува?“.

A post shared by Maja Majski (@maja_majski) on Sep 14, 2020 at 4:31pm PDT

View this post on Instagram

Сепак, видеото од летечкиот објект што изненади илјадници всушност е цепелин, кој летал наоколу во областа. Но, за момент сепак изненади многумина кои мислеа дека станува збор за летечки објект од вселената.

It was actually a Goodyear blimp near Metlife Stadium in NJ. pic.twitter.com/R3CkLuPkM4

— Brandon Lee 🧢 🍎 (@ClickThatFollow) September 15, 2020