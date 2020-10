мериканскиот претседател Доналд Трамп ја нарече „животни“ групата демонстранти кои рушат споменици, повикувајќи ги безбедносните сили да ги приведат за уништување имот.

Tрамп им посвети неколку објави на Твитер на демонстрантите, нарекувајќи ги „радикали“ и повикувајќи го ФБИ да ги приведе.

Тој подоцна на својот профил на социјалните мрежи напиша дека „Калифорнија и Њујорк отишле во пеколот“ и ги повика гласачите да го изберат него на изборите на 3 ноември.

Републиканскиот претседател ја продолжува својата политичка кампања со посета на Флорида, една од сојузните држави клучна за конечниот победник на претстојните избори. Тоа е првиот политички митинг на Трамп откако се излечи од коронавирусот.

Put these animals in jail, now. The Radical Left only knows how to take advantage of very dumb “leadership” fools. This is Biden! Law & Order! https://t.co/w0yH3SqnrB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020