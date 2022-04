Принцот Луис денес полни четири години. Гордите родители принцот Вилијам и Кејт Мидлтон и оваа година не ја кршат традицијата, па најновите фотографии од славеникот ги преплавија социјалните мрежи.

View this post on Instagram

Минатата година, принцот Луис ги маѓепса сите со преслатки слики создадени во градината на палатата Кенсингтон, а ги фотографираше никој друг туку мајката Кејт. Оваа година војвотката од Кембриџ се погрижи Луис да го има најдоброто сеќавање од плажата во Нортфолк.

„Ви благодарам на сите за прекрасните честитки за роденденот на Луис“, беше пораката до Вилијам и Кејт, која се појави на нивниот официјален профил на Твитер.

Thank you for all the lovely birthday messages for Prince Louis today! 🎂

📸 The Duchess pic.twitter.com/S5eNuM8bg1

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 23, 2022