Сиријка, заробена во урнатините откако и се урна куќата во земјотрес, родила машко дете, а нејзината судбина сè уште не е позната.

И покрај најнеповолните услови, лекарите од областа Џиндирес, северно од Алепо, успеале да ја породат жената и да го доведат бебето на безбедно, но судбината на мајката засега е неизвесна.

Новородено момче за чудо преживеало откако неговите браќа и сестри загинале во земјотресот. Веста за раѓањето на бебето брзо се прошири низ светот, а на социјалните мрежи беше објавено видео на кое се гледа како маж го носи новороденчето подалеку од урнатините.

A baby was born under the rubble in #Aleppo following the strong quake that hit #Türkiye and #Syria early Monday.

Local sources said that the baby is alive but rescue teams are working to get the mom out as well.#quake #Malatya #şanlıurfa #deprem #Kahramanmaraş #hatay pic.twitter.com/LRQN2HSwD0

