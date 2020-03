Шпанците се затворени веќе една недела во куќите и среќни се ако имаат домашно милениче за да може да го одведат на прошетка, а тие кои немаат во очај да фатат малку свеж воздух стануваат се покреативни.

Околу 47 милиони жители смеат да излезат на кратко надвор за да може да ги прошетаат кучињата. Но, полицијата мораше да ги прекорува граѓаните кои со себе имале животни кои вообичаено не ги шетаат. Некои ги вратиле дома бидејќи ги затекле како шетаат кози, свињи, канаринци…

Во јужниот град Мурсија еден минувач шетал по улица облечен во костим на тироносаурус, се додека не наишло полициското возило.

Coronavirus dinosaur gets told off and sent back to quarantine by police in Murcia (southern Spain).

