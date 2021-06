Долгоочекуваната средба помеѓу Владимир Путин и Џо Бајден се одржа вчера во Женева, а рускиот претседател во швајцарскиот град пристигна со луксузен авион наречен „Летечки Кремљ“. Тој чини околу 455 милиони евра и е достоен на името бидејќи во него содржи сè што е му е потребно на претседателот за работа.

Авионот е дизајниран во неокласичен стил. Има сала за состаноци со позлатена маса опкружена со кожни фотелји во крем боја. Има теретана, бар, спални соби, а има дури и позлатен тоалет.

Inside Vladimir Putin’s £390m plane – and it comes with a gold-plated toilethttps://t.co/75DELe3zBy pic.twitter.com/gkSGqFHyr8

— The Mirror (@DailyMirror) June 16, 2021