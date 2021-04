‘The hand of God’ — nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is [email protected] pic.twitter.com/eldzkT4JHa

— Nissim Mannathukkaren നിസ്സിം മണ്ണത്തൂക്കാരൻ (@nmannathukkaren) April 8, 2021