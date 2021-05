Британскиот премиер Борис Џонсон и неговата избраничка Кери Симондс вчера ја озакониле својата врска на тајна венчавка, а денеска е објавена и првата фотографија од младоженците.

Двојката е прикажана во градината на „Даунинг стрит“ 10 откако се венчале во Вестминстерската катедрала пред мала група блиски пријатели и семејството.

NEW PIC: PM @BorisJohnson newly married to Carrie Symonds in Downing Street garden yesterday pic.twitter.com/CEX3xO0Z2r

— Darren McCaffrey (@DarrenGBNews) May 30, 2021