Малолетниот син на некогаш славната пејачка Шинејд О’Конор бил пронајден мртов. Пејачката преку „Твитер“ потврди дека починал нејзиниот 17-годишен син Шејн.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022