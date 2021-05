Гостувајќи на популарниот американски подкаст „Armchair Expert“ на актерот и комичар Дакс Шеферд, принцот Хари откри бројни, засега претежно непознати детали од неговата младост, како и околностите на навидум наглото заминување во Лос Анџелес и „исклучувањето“ од активните членови на британското кралско семејство.

Наведениот подкаст се емитува на стриминг платформата Spotify, за која Хари и Меган Маркл неодамна потпишаа договор за соработка. „Одметнатиот“ британски принц промовираше уште еден нов проект на него, документарната серија „The Me You Can Not See“, кој зборува за менталното здравје, а е направен во соработка со Опра Винфри.

Сепак, многу повеќе од нови проекти, Шеферд беше заинтересиран за сочни детали од Кралското семејство, а Хари не штедеше на бомбастични изјави.

Тој призна дека сакал да го напушти „кралскиот бизнис“ пред да ја запознае Меган, во доцните дваесетти години. Тој го нарече животот на Кралското семејство „мешавина од шоуто на Труман и неговиот престој во зоолошката градина“, а исто така се осврна и на неговиот однос со неговиот татко, принцот Чарлс.

„Генетско страдање“

Не треба да покажуваме со прст кон никого, но, кога станува збор за родителството, јас искусив некои форми на болка и страдање поради страдањето што го претрпеа моите родители. Ќе се погрижам да го прекинам тој циклус и да не им го всадувам на моите деца. Тоа е многу генетско страдање што се пренесува, така што ние како родители треба да можеме да кажеме – знаете што, ми се случи, ќе се погрижам да не ви се случи , рече Хари во подкастот.

Принцот Чарлс, верува тој, се однесува кон него како што се однесувале неговите родители, кралицата Елизабета Втора и неодамна починатиот принц Филип.

Го преселив целото семејство во САД, не го планирав тоа, но понекогаш мора да донесете одлуки што го ставаат на прво место вашето менталнот здравје на и менталнот здравје на вашето семејство, рече принцот Хари.

Тој исто така призна дека како дете ги отфрлил чувствата, преправајќи се дека сè е во ред.

Живеењето во Лос Анџелес ми дозволува да ја кренам главата и да се чувствувам поинаку, рамената ми се спуштени, како и нејзините, може да се шета слободно. Го возам Арчи на велосипед, никогаш не можев да го правам тоа таму, рече тој за својот нов живот далеку од Кралското семејство.

Тој открива дека Меган го убедила да оди на терапија, сфаќајќи дека во него има многу натрупан гнев. Нивните први средби, вели тој, биле специјално дизајнирани и внимателно прилагодени за да не ги фатат ревносните британски медиуми „на дело“.

Кога првпат дојдовме во Лондон да остане со мене, се најдовме во една продавница во градот, правејќи се дека не се познаваме. Си испративме пораки и договоривме што ќе купиме за вечера. Луѓето ме гледаа чудно, ќе ми се јавеа додека ѝпишував за видовите пипетки , рече 36-годишниот принц Хари.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.