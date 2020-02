View this post on Instagram

Mom, give me!🖐🏼 Finally, Leon started to move around the house by his own … Along with this joy, a lot of worries came about how to protect my hyperactive and inquisitive baby … Most of all, he is interested in sockets, which I closed from him with special plugs. Moreover, we have panoramic windows with balconies and I will have to put up protection so he doesn’t enter there…. We hid all wires, teapots with boiling water, any glass and vases that can fall down and harm Leon. One girl recently recommended me to fix the TV screen to the wall so that it does not fall on the baby. And to buy a butterfly for the head to protect from bangs of babies – Leon often falls sideways and bangs his head. What other safety tips can you give me? Мама дай! Наконец-то Леон начал передвигаться самостоятельно по дому… Вместе с этой радостью пришло много переживаний по поводу того, как обезопасить гиперактивного и любознательного малыша… Больше всего его интересуют розетки, которые я закрыла специальными заглушками. Помимо розеток у нас панорамные окна с балконами- придётся ставить защиту. Прячем все провода, чайники с кипятком, любое стекло и вазы, которое может разбиться и покалечить Леона. Одна девушка на днях порекомендовала мне закрепить телевизор, чтобы он не упал на малыша. И купить бабочку для головы от ударов малышей- Леон часто заваливается на бок и бьется головой. Какие ещё советы по безопасности вы можете мне дать?