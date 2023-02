По цели 22 часа поминати под урнатините, во Турција е спасено тригодишно момче. Премрзнато, без храна и без вода, малечкото конечно е на сигурно, а емотивно видео од спасувањето сподели Хакан Копур, новинар во националната телевизија ТРТ.

A miracle after 22 hours!

A 3-year-old baby was just rescued from the rubble in Malatya, one of the epicenters of #Turkiye earthquake.

— Hakan Copur (@hakancopur1) February 7, 2023