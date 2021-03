Во меѓувреме, се појавија неемитирани извадоци од интервјуто, а голем број луѓе на Твитер тврдат дека овие делови биле намерно исфрлени за да ги прикажат Меган и Хари во погрешно светло.

На прашањето дали членовите на кралското семејство треба да бидат подготвени да ја изгубат приватноста, Меган одговорила: “Мислам дека секој има основно право на приватност. Основно. Не зборуваме за ништо што никој друг не би очекувал”, рече таа.

New clip:

Lawdt Oprah is going to milk the rest of that hour or so she has lol pic.twitter.com/qcdUruD5hJ

— New ERA 🔥What A Time (@FaRah07595123) March 9, 2021