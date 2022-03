Вилхајт својата кариера за јапочна во онлајн услуги CompuServe, каде во 1987. го развил форматот за графичка размена (Graphic Interchange Format) – кој подоцна ќе стане интернет феномен познат како ГИФ/ GIF.

The GIPHY team is sad to hear of the passing of Stephen Wilhite, the creator of the GIF file format.

GIPHY was built on a sincere love for the GIF — and we are indebted to the creativity and vision of Mr. Wilhite 💕 pic.twitter.com/CTPS895wCQ

— GIPHY (@GIPHY) March 23, 2022