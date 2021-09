Пливачот Марко Пејчиноски денеска по вторпат плива во водите на Охридското Езеро во знак на поддршка на децата со ретки болести. Тимот на Марко на социјалните мрежи извести дека тој го започнал пливањето во 07:18 часот на релација Охрид-Струга-Охрид.

Сега Марко е на половина пат до неговата цел, пристигна Струга во 11:24 часот. Сега се враќа назад.



Активистката Гордана Лолеска вели дека поддршката која доаѓа од дете кое и самото го носи товарот на својата болест и кое несебично ја дава поддршката на децата со ретки болести значи многу, не само за организациите, туку и за самите дечиња кои се соочуваат со тешките предизвици.

Под мотото „Весламе за ретките”, по втор пат, се одржува и веслачка тура на Црн Дрим во која учествуваат струшки кајакари и поддржувачи на лицата со ретки болести. Организатори на настанот се струшкиот хотел „Београд” и Спортскиот клуб „Соларис”.

Овој настан денеска ќе се реализира под слоганот „Alone we are rare but together we are strong” што всушност е и порака дека не сме сами во оваа наша борба за видливост – потенцира Лолеска.