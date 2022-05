Иван Иванов, синот единец на поранешниот претседател Ѓорге Иванов, неодамна ја промовираше својата збирка поезија „Невино време“. Тој во емисијата „Бекстејџ“ раскажа се’ за книгата, но и други детали од животот.

Но, тоа не единствената причина поради која Бекстејџ го покани на разговор. Иван тогаш раскажа дека се свршил со својата девојка, тој претходно се објави во медиумите откако тој се пофали и на Фесјбук. Убавата вест тој ја потврди во емисијата но не го откри го идентитетот на избраничката.

А како сум се чувствувал, ќе прочитате во наредната збирка која ќе биде инспирирана од тоа“, рече Иванов во Бекстејџ и раскажа кога открил дека таа е вистинската.

Видете, тоа не е нешто егзактно кое можеш да си го прерачунаш, според овие и овие параметри, пеперутките не за џабе велат дека не се залудни во стомакот..

И кога ќе ги осетиш тие пеперутки што подоцна можат да прераснат во големи змејови, што ти се случуваат во стомакот. Затоа што стомакот не лаже, дефинитивно. Кога ќе го почувствувате тоа во стомакот, ќе знаете дека станува збор за она вистинското и дека таа е личноста со која сакате да ги испишете една од најубавите приказни во животот“.

Потоа Иван сподели што било тоа со коешто неговата избраничка во освоила. „Со шармот, со насмевката, со нивото на промислување на работите околу себе, со нејзината интелигенција, со нејзината убавина, но пред се’ ме освои со тоа што таа беше онаа вистинската.

Во изминатиов период немаше никаква тенденциоизност, едноставно работите течеа по најприроден пат, и со таа нејзина природа ме освои“, откри синот на Маја и на Ѓорге Иванови. Тој рече дека кога ќе заврши панде мијата, ќе се случи голема, традиционална свадба.

Инаку, за неговата избраничка се знае дека се вика Јана. За својата книга, тој рече дека е негово ново интересно патување. Таа книга е хронологија на неговата младост и неговото зреење.

Пред еден месец, на 4 април, Иван Иванов стана татко, а поранешниот претседател Ѓорге Иванов, дедо. Радосната вест на социјалните мрежи, ја сподели таткото на Јана, сопругата на Иван, Атанас Кочов:

Добредојде Принцу! Прво внуче! Ви благодарам Јана & Иван! Welcome to the World!“, напиша Кочов на својот профил на социјалните мрежи и го означи зетот Иван.