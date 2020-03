Во обид да привлече внимание, „инфлуенсерката“ Ава Луис излижа тоалетна школка во авион. Снимајќи се за социјалните мрежи, Луис го нарече видеото „Коронавирус предизвик“ и порача дека е горда што го срушила интернетот.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020