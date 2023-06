Разлутен маж упаднал на конгрес на гинеколози во Балтимор и почнал да му удира шлаканици на панелист, тврдејќи дека сексуално ја вознемирувал неговата сопруга додека ја прегледувал.

Во видеото објавено на социјалните мрежи се гледа како крупен маж излегува на сцената, го фаќа лекарот од Лонг Ајленд за јака, а потоа почнува да му удира шлаканици. Запрепастениот доктор гледа наоколу за помош додека многу повисокиот човек го фаќа за врат и покажува кон него.

“You know what you did!” Husband storms stage and assaults doctor at Baltimore medical conference, accusing him of sexually assaulting his wife seven years ago. His angry tirade continues for two minutes. pic.twitter.com/H27eVsweEM

— Mike Sington (@MikeSington) June 3, 2023