Видеото е снимено некаде во Aнглија и покажува црн кабриолет М4 кој заминува од автомобилск рели. Иако е со четири седишта, двајцата патници на задното седиште мислат дека би било добра идеја наместо на седиштата да седат на задниот капак на автомобилот. Како тоа да не беше глупава идеја само по себе, возачот потоа решава да забрза за да види дали неговите двајца пријатели можат да останат во автомобилот.

It’s a 5.9 from the judges for artistic merit… pic.twitter.com/3rN39jqGym

— Paul Cowland ⛽️ (@PaulCowland_) April 10, 2022