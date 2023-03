Страотен пожар изби во горните катови на една висококатница во трговскиот кварт на Хонг Конг, при што мораше да бидат евакуирани стотици луѓе, меѓу кои 170 деца.

Пожарот избувнал на местото на проектот за обнова на Клубот на морнари во густо населената област Цим Ша Цуи синоќа околу 23 часот по локално време.

Повеќе катови од конструкцијата, вклучително и скелиња, беа во пламен, а запалените остатоци летаа на сите страни.

Локалитетот е опкружен со трговски центар, неколку хотели и некои станбени и деловни објекти.

Жителите на станбена зграда близу до местото на настанот мораа да бидат евакуирани, соопшти полицијата, но нема информации за евентуални жртви или повредени. Полицијата соопшти дека опожарени се и четири соседни згради, но пожарите и таму веднаш биле изгаснати.

A fire tore through the upper floors of a skyscraper that was under construction in the Tsim Sha Tsui area of Hong Kong in the early hours of Friday pic.twitter.com/W3ncm5ZI3v

— Reuters (@Reuters) March 2, 2023