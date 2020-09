„Стоп за фрлање храна“ е насловот на герила акцијата што денеска ја организира граѓанската организација „Банка за храна“ пред влезот на депонијата Дрисла.

Kако што потенцираат организаторите, cелта на овој настан е да ги „запрат“ сите кои имаат намера да фрлат храна на депониите и ѓубриштата во нашето општество.

Генералното собрание на Обединетите Нации во декември 2019 година го назначи 29 Септември како Меѓународен ден за подигање на свеста за загубите и отпадот на храна (International Day of Awareness of Food Loss and Waste), во таа чест и по тој повод Здружението „Храна за сите – Банка за храна Македонија“ и партнерите ЦБФ Македонија, членки на ВСС Ефект Коалицијата и волонтери од бројни организации решивме на симболичен начин дадеме свој придонес и укажеме на ОГРОМНИОТ проблем од загубите и отпадот во храна, наспроти големата немерлива сиромаштија и глад кои ги имаме во нашето општество – велат организаторите.