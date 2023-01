Децата од предучилишна возраст имаат репутација дека често одбиваат да ги споделат своите работи, особено играчките. Иако е точно дека на повеќето деца им треба време и пракса за да научат да споделуваат, очекувањата на родителите за споделување често не се усогласени со она што е разумно да се очекува од децата на одредена возраст. Според HuffPost, во неодамнешното истражување на родители на мали деца спроведено од организацијата Zero to Three, 43 отсто од нив рекле дека мислат дека децата можат да споделуваат пред да наполнат две години, додека 71 отсто од родителите рекле дека мислат дека децата се способни за тоа. од трета година.

Сепак, експертите предупредуваат дека вистинската вистина е нешто поинаква. Имено, многу деца не ја развиваат способноста за споделување до четиригодишна возраст, а нивната способност за разбирање на туѓите перспективи се појавува дури од седумгодишна возраст.

Со други зборови, споделувањето не им доаѓа природно на малите деца и родителите треба да прифатат дека нивното дете понекогаш ќе се спротивстави на тоа. Но, иако на малите деца ќе им треба помош за разбирање и практикување на концептот на споделување, тие сепак се способни да ги препознаат туѓите емоции и да чувствуваат емпатија. HuffPost ги праша воспитувачите и експертите за воспитување деца што можат да направат родителите за да им го олеснат споделувањето на нивните деца. Тие го препорачуваат следново:

прилагодување на очекувањата на развојниот стадиум на детето

научете го детето да ги почитува туѓите чувства

обезбедување можности за споделување на детето

користејќи позитивен пристап кога станува збор за споделување

Покрај овие совети, експертите посочуваат уште еден како најважен, а тоа е дека родителите никогаш не треба да го принудуваат детето да споделува работи или играчки ако тоа не сака. Зошто? Иако целта е вашето дете да почне постепено да споделува без ваша интервенција, понекогаш ќе му треба помош од возрасен за да успее, како на пример, предлагаат експертите, користење тајмер за да се осигура дека секое дете ќе добие 10 минути на трик.

Повеќето родители грешат да ги тераат своите деца или дури и одеднаш да ги одземат работите од рака кога тие не сакаат да споделуваат, што на долг рок води до штетни последици, а детето може да стане уште поотпорно.

Целта е децата да разберат дека другите околу нив имаат иста желба за играчка или нешто и да сакаат да им дозволат самите да го искусат тоа. Сакаме децата да почнат да покажуваат разбирање и емпатија што никогаш не доаѓа со принудувањето на децата да прават нешто, особено да споделуваат, објаснува експертот за образование Жанет Кори.

