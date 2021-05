Принцот Вилјам и неговата сопруга Кејт Мидлтон вчера ја прославија десетгодишнината од нивниот брак. Во таа прилика тиа на друштвените мрежи споделија симпатично видео кое прикажува како изгледа нивниот приватен живот.

Видеото е снимеано минатата година во Норфолк, каде што семејството има куќа, а ги прикажива заедничките мигови меѓу сопружниците и нивните три деца принцовите Џорџ (7), Луис (3) и принцезата Шарлот (5).

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C

📹 @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 29, 2021