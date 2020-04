Емили Ратајковски во петокот доживеа драма пред својот дом во Лос Анџелес кога босонога истрча од својот дом на улица, бидејќи ѝ побегна кучето Колумбо.

Манекенката беше снимена како во паника трча низ улицата и го извикува името на својот миленик, а наскоро се појави и нејзиниот сопруг Себастијан Беар-Меккард за да ѝ помогне во потрагата.

За брзо време тие го најдоа кучето и Емили можеше да се смири.

Emily Ratajkowski panics when her dog gets loose in Los Angeles https://t.co/JcjSS1AOsh via @DailyMailCeleb About what you'd expect from a moron who does nothing but selfies. Leave NY and MOVE to CA – right in the middle of a nationwide lock-down. Hope they've been tested.

— RD Carrington (@rdcarrington) April 11, 2020