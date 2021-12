HANDOUT - 30.12.2021, ---: Undatiert: Sonderbriefmarke der Deutschen Post zum 75. Geburtstag des Musikers und Rockstars David Bowie. Die 85-Cent-Briefmarke erscheine bereits am 3. Januar 2022 und zeige ein Bild von Bowie mit Gitarre aus dem Jahr 1984, teilte die Deutsche Post am Donnerstag in Bonn mit. Foto: Bundesministerium der Finanzen/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++