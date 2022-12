Дќевет лица загинаа, а осум се водат како исчезнати откако поплава во реката Јукскеи ги однесе верниците кои учествуваа на црковната церемонија во Јужна Африка.

Повеќе од 30 верници вчера стоеја на карпите во реката кога почна поројот, изјави очевидец, пренесува Би-би-си.

Виктор Нкубе, кој учествуваше во црковната служба, изјави за локалната станица eNCA дека успеал да извлече пет лица од реката, која ги однела на 100 метри низводно.

Од 33 лица кои учествуваа во службата, 15 се уште се водат како исчезнати, соопштија официјални лица.

@CityofJoburgEMS @CityofJoburgZA @CoJPublicSafety Search

for Alex missing 15 continues this morning along the Juskei river stream 2 bodies recovered last night and one person was rescued recieved medical treatment on site later transported to the nearest health care facility. pic.twitter.com/375dlHPQgd

— Cojems Spokesperson (@RobertMulaudzi) December 4, 2022