Оваа христијанска црка во Иран е втората најстара во светот по Црквата на раѓањето Христово во Витлеем

Во иранскиот град Урмија се наоѓа древната асирска христијанска црква Света Марија (персиски: کلیسای ننه مریم).

Според локалната традиција, црквата е изградена над гробот на еден од тројцата мудреци кои, следејќи ја јасната ѕвезда, дошле да му се поклонат на тукушто родениот Христос. Некои историчари веруваат дека оваа црква е втората најстара христијанска црква во светот по Црквата на раѓањето Христово во Витлеем.

Модерната градба на црквата датира од сасанидскиот период (3-7 век). Нејзината внатрешност комбинира елементи од сасанидската и парќанската (аршакидска) архитектура. На камениот ѕид е зачуван натпис со името на кинеска принцеза која учествувала во реконструкцијата на храмот во 642 година од н.е.

Познатиот италијански светски патник Марко Поло ја споменува оваа црква во своите дела.

Непосредно пред Првата светска војна, храмот бил претворен од Русите во православна црква. Во почетокот на 1960-тите, старата црква била обновена, а до неа бил изграден нов храм со кула.

Храмот сè уште функционира и припаѓа на Асирската црква на Истокот.