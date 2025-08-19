 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

Историскиот центар на Истанбул ќе стане пешачка зона

Патувања

19.08.2025

Властите во Истанбул планираат постепено претворање на историскиот центар на градот во пешачка зона, со целосна забрана за влез на приватни автомобили, јави весникот „Хуријет дејли њуз“.

Како прв чекор, една од фериботските линии за возила од пристаништето Сиркеџи, во близина на дворецот Топкапи, ќе биде префрлена во Јеникапи, околу 3 километри подалеку од центарот.

Новиот транспортен план предвидува и целосно затворање на просторот околу Сината џамија за автомобилски сообраќај, со што областа ќе стане пешачка зона.

– Настојуваме да го намалиме хаосот во срцето на градот и да создадеме простор за пешачење и рекреација, изјави Пелин Алпкјокин, заменик-генерален секретар на Градот Истанбул.

Според плановите, ограничувањата ќе се прошират и на азискиот дел на градот откако ќе бидат завршени новите метро линии кон Бешикташ и Кабаташ до 2027 година. Дополнително, се предвидуваат нови „автобуски“ ленти, подобрени автобуски врски до туристичките атракции, изградба на тампон-паркинзи и други мерки за растоварување на сообраќајот.

