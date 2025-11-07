Алуминиумската фолија решава 5 проблеми во куќата за помалку од минута

Покрај тоа што ја зачувува храната, може да реши бројни домашни проблеми – и тоа за помалку од минута.
Алуминиумската фолија е еден од оние предмети што секогаш се наоѓа во секоја кујна, но ретко кој знае колку моќни трикови крие. Освен што ја зачувува храната, може да реши бројни домашни проблеми – и тоа за помалку од минута.
- Брзо острење на ножиците
Наместо да купувате нови, земете ја фолијата, превиткајте ја неколку пати и исечете ја со ножици. По неколку потези, сечилото на ножиците ќе ја врати својата острина како да е ново.
- Чистење на изгорени садови
Топка од згужвана фолија може да послужи како совршена замена за жица. Лесно ги отстранува изгорените делови од тавите и послужавниците, без да ја оштети површината.
- Продолжете го животниот век на батеријата
Кога батериите ќе почнат да „ослабнуваат“ во далечинскиот управувач или играчките, ставете мало парче фолија помеѓу батеријата и контактот. Ова често го враќа уредот во функција подолго време.
- Отстранување на статички електрицитет
Ако вашата облека има статички електрицитет по перењето, ставете топче фолија во машината за сушење алишта. Ќе бидете изненадени колку проблемот ќе биде решен веднаш.
- Чистење на ‘рѓа од метал
Лесно навлажнета фолија може да отстрани траги од ‘рѓа од велосипеди, алатки или метални површини. Трик што заштедува време и пари.