Вакцината против коронавирус на американската компанија „Модерна“ покажала 100% ефикасност кај сериозните случаи на зараза со ковид-19, пренесува „The Spectator Index“.

Според нивните сознанија „Модерна“ денеска ќе аплицира до американската агенција за лекови да биде авторизирана вакцината.

