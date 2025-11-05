Зоран Мамдани прв муслиман градоначалник на Њујорк

Њујорк доби нов градоначалник – Зоран Мамдани, кандидат на левичарското движење Демократски социјалисти на Америка, кој според проекциите на американските медиуми, победи на локалните избори со убедливо водство.

Со преброени над 97 отсто од гласовите, 34-годишниот Мамдани обезбеди недостижна предност пред своите противници, покажуваат податоците на Изборната комисија на Њујорк.

Според неофицијалните резултати, Мамдани освоил 50,4 отсто од гласовите, поранешниот демократски гувернер Ендрју Куомо 41,6 отсто, а републиканецот Куртис Слива 7,1 отсто. Преостанатите три проценти од гласовите нема да влијаат на конечниот исход.

Доколку резултатите бидат потврдени, Мамдани ќе стане првиот муслиман на чело на Њујорк и еден од највисоко позиционираните левичарски политичари во САД, отворен критичар на претседателот Доналд Трамп.

Победа со порака: град за луѓето, не за елитите

Во својата кампања Мамдани се фокусираше на социјална еднаквост и достапен живот во градот. Неговата програма вклучува контрола на кириите, бесплатен јавен превоз и бесплатна грижа за децата, мерки кои планира да ги финансира преку повисоки даноци за најбогатите и корпорациите.

„Њујорк мора да биде град во кој луѓето можат да живеат, не само да преживуваат“, изјави Мамдани по објавата на резултатите.

Неговата кампања беше финансирана претежно од мали донации, што тој го претстави како симболичен отпор кон влијанието на големите донатори во американската политика.

Историски пораз за Куомо и крај на една ера

Поранешниот гувернер Ендрју Куомо, кој настапи како независен кандидат по поразот на демократските примарни избори, го призна поразот и му честиташе на Мамдани.

Излезноста на изборите била повисока од 2 милиони гласачи, што е најголем одѕив на избори за градоначалник од 1969 година.

Настапот на Мамдани следува по одлуката на актуелниот градоначалник Ерик Адамс да не бара втор мандат, поради корупциски скандал и пад на довербата.

Нов правец за Демократската партија

Победата на Мамдани, кој во Њујорк се преселил од Уганда на седумгодишна возраст, се смета за сериозен пресврт во рамките на Демократската партија.

Аналитичарите оценуваат дека резултатот ја продлабочува дебатата меѓу умерените и левичарските крила на партијата, особено во пресрет на следните претседателски избори.

Мамдани ужива поддршка од сенаторот Берни Сандерс и пратеничката Александрија Окасио-Кортез, кои оценија дека победата покажува како левичарските идеи добиваат се поголема поддршка кај американските гласачи.

„Ова е победа на визијата за праведно општество“, изјави Мамдани по прогласувањето на резултатите.

Дали сакаш да направам и илустрација за оваа вест – на пример Мамдани на сцена со поддржувачи, со силуета на њујоршки облакодери во позадина, во стил на изборна ноќ?