Кинеската кобра е можно да е оригиналниот извор на новооткриениот коронавирус, што зимава се појави во Кина, откриваат научниците. Болеста за првпат е регистрирана кон крајот на декември 2019 година во Вухан, од каде рапидно се шири во Кина, а потоа и во многу други земји, вклучително и САД.

Првите случаи на коронавирус се забележени кај работници или клиенти на локален пазар каде, покрај живо месо, се продаваат и животни како птици, магариња, овци, свињи, камили, лисици, јазовци, стаорци, ежови и влекачи, јави Си-Ен-Ен.

Научниците веруваат дека вирусот од животните на пазари преминал врз луѓето, а врз основа на таа теорија се споредуваат генетски примероци на коронавируси со сите познати коронавируси, користејќи протеински кодови и притоа откриле дека протеинот во најновиот вирус е најсличен на коронавирусот од кој страдаат змиите.

Змиите најчесто ловат лилјаци во дивината, а според извештаите видови на тајванска или кинеска кобра биле продавани на пазарот во Вухан.

Со тоа се зголемува можноста вирусот да преминал од лилјаци на змии, а потоа и на луѓето.

Coronavirus outbreak could be linked to bat soup sold at Wuhan market https://t.co/MMSQcY2Amo

— The Sun (@TheSun) January 23, 2020