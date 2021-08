Протести се одржаа во неколку градови, а најголемиот беше во Мелбурн, каде имаше жестоки судири меѓу полицијата и демонстрантите. Демонстрантите испукаа разни предмети кон полицајците, кои возвратија со солзавец.

Имаше судири и на протестите во други градови, а најмалку седум полицајци беа повредени. Многу демонстранти беа казнети за кршење на прописите поврзани со пандемијата со корона вирусот. Сиднеј е веќе два месеци во режим на карантин, а тоа беше беше воведено во Мелбурн и Канбера овој месец.

Поради мерките што се во сила, луѓето се претежно дома, а воведени се ограничувања за собирање. Демонстрантите бараат укинување на карантинот, додека властите велат дека се потребни строги мерки за да се спречи ширењето на вирусот и да се спасат животи.

Неколку австралиски градови беа тешко погодени од пандемијата поради ширењето на многу заразната делта варијанта на корона вирус.

#BREAKING #AUSTRALIA

🔴 AUSTRALIA : NATIONWIDE PROTESTS AGAINST LOCKDOWNS, VIOLENT CLASHES !🚨

At least 7 police officers injured amid nationwide demonstrations against government’s CVID measures.

More than 250 people have been arrested#BreakingNews #Video #Protests #Sydney pic.twitter.com/buoUa1pM8Y

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) August 21, 2021